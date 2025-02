Dopo il rigetto del progetto di conversione e ampliamento dell’impianto di Granarolo Faentino, destinato alla produzione di biogas, la società BYS, afferente a Snam, ha inviato all’Unione della Romagna Faentina le proprie osservazioni per evitare che il progetto venga fermato.

Dato che le principali ragioni della bocciatura erano prevalentemente sull’impatto (insostenibile) sulla viabilità locale, l’azienda ha intitolato le sue controdeduzioni “Nota viabilità”.

Fa notare Legambiente Faenza: “In tale documento, ha abbandonato la sommaria ipotesi di un percorso parzialmente alternativo su aree peraltro non nella loro disponibilità e punta invece su ‘un importante allargamento e adeguamento della sede stradale, tale da poter garantire il transito scorrevole dei mezzi in ingresso ed in uscita dall’impianto… Inoltre, nell’ottica di diminuire i possibili disagi arrecati ai ricettori prossimi all’impianto, la Società è disponibile a realizzare un nuovo accesso all’impianto, in modo tale da evitare il transito davanti all’unica abitazione presente sul tracciato precedentemente ipotizzato’.

In sostanza, propone di allargare via Fabbra e ipotizza uno svincolo per un nuovo accesso all’impianto, quest’ultimo dovrebbe essere realizzato su “particelle in disponibilità della Ricci Società Agricola srl attuale gestore dell’impianto…” mentre per l’allargamento di via Fabbra, dall’inizio della zona industriale di Granarolo fino all’impianto, servirebbe l’utilizzo di altri terreni di proprietà di privati, coi quali sarebbero state avviate interlocuzioni.”

Legambiente ricorda gli altri motivi che hanno portato alla bocciatura dell’ampliamento: “Al di là di queste complicazioni non risolte, le altre questioni insormontabili sono che, più del raddoppio del traffico di camion, trattori e carri bombolai, continuerebbe a passare nell’abitato di Granarolo e poi, che via Fabbra è interna all’impianto storico della centuriazione romana e quindi non può essere modificata, come recita tra l’altro, l’art. 23 del RUE del Comune di Faenza in vigore.

A questo proposito come Legambiente Faenza abbiamo inviato una segnalazione alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Ravenna, per chiedere il rispetto del vincolo di tutela dell’area, ed impedire un intervento che riteniamo sia uno sfregio al patrimonio culturale, oltre che un impatto insostenibile per il territorio e i suoi abitanti.

Naturalmente anche tutti gli altri Enti deputati a rilasciare propri pareri sulla richiesta dell’azienda dovranno farlo e il termine per la conclusione è stato fissato per il 10 marzo prossimo, potrebbe essere utile che anche l’Amministrazione dell’URF ribadisse le ragioni contrarie alla proposta dell’azienda.

Come abbiamo più volte argomentato, la questione non è la contrarietà alla produzione di biometano, quando questo è fatto con tutti i crismi di sicurezza e sostenibilità, il problema invece è che un impianto con queste caratteristiche non può essere ampliato in quell’area.

Se la BYS è sul serio interessata all’impianto, progetti di realizzarlo in un’area più adeguata che può essere individuata nel nostro territorio, altrimenti rinunci a questo ampliamento.

Questa potrebbe essere la controproposta che l’Amministrazione dell’URF avanza alla BYS”

Contraria al progetto è Faenza Eco-logica: “La Snam fa la voce grossa col Comune e intima “leale collaborazione”, (leggi sottomissione). Sottolinea che ha già perso l’assegnazione degli incentivi di cui al DM 15 settembre 2022 (con il bando chiuso il giorno 17 gennaio 2025) e minaccia di agire in giudizio se il Comune non dà l’autorizzazione, perché vogliono partecipare a un nuovo bando del GSE (che però non esiste ancora). È evidente l’unico obiettivo della Snam: accaparrarsi gli incentivi per le centrali a biometano.

La Snam stavolta propone, (senza alcun progetto dettagliato), di allargare via Fabbra, tombando i fossi laterali, con l’unica rassicurazione che i terreni su cui si allargherà la strada sono del signor Ricci che ha già dato assenso. Chiede a riguardo una nuova procedura autorizzativa, anche in variante alla strumentazione urbanistica, e intima nel frattempo di sbloccare la PAS per l’ampliamento della centrale. Quindi pretende due procedure. Il via libera alla PAS bocciata per la sola centrale, e una nuova procedura per la strada, come se queste fossero due opere separate”.

Per Faenza Eco-logica: “Per legge questa cosa non si potrebbe fare, perché la strada è opera connessa alla centrale, e la PAS è una sola, e non può costituire variante urbanistica, come confermato dalla recente sentenza del TAR Campania (Sentenza 31.01.2025) che ha dato ragione al Comune di Montecalvo Irpino che aveva dato parere negativo per ampliamento di una centrale a biometano (sempre con PAS): “ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 28/2011 l’istante ha infatti l’onere di attestare la “compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”.

La Soprintendenza dovrà quindi nuovamente esprimersi, (visto che la prima volta aveva dato parere favorevole ma allora non si parlava di ampliamento della via Fabbra). Se però guardiamo ai tanti pareri favorevoli dati alla Snam, pur con prescrizioni, come quelli relativi al mega gasdotto Snam da Sulmona a Minerbio, che passa sopra villaggi antichi e necropoli di 3000 anni fa, siamo poco fiduciosi.

La Snam rassicura che sposterà l’ingresso della centrale qualche metro più in là per rispetto agli sventurati residenti. Ma qualche metro più in là vuol dire poco per le polveri sottili, la puzza, il traffico e il rischio di esplosioni (abbiamo a che fare con GNL). Chi si troverà a passare su quella via, ogni giorno incontrerà carri bombolai in uscita e carri di letame e pollina in entrata (il doppio del traffico attuale). Un inferno anche di inquinamento.

La palla avvelenata ora di nuovo passa alla Conferenza dei Servizi, che entro il 10 marzo dovrà esprimersi. Ricordiamoci sempre che la cementificazione dei terreni per l’ampliamento della centrale e il tombamento dei fossi insisteranno in una zona già alluvionata e a forte rischio idraulico, alla confluenza dei fossi che dal Lamone scendono a valle, su terreni già alluvionati e a ridosso del CER e della massicciata della ferrovia. Il sopraelevamento della centrale, in caso di alluvione, costituirebbe un’ulteriore barriera al deflusso delle acque, e farebbe allagare ulteriormente l’abitato di Granarolo.

Per tutti i motivi sopra esposti, diffidiamo il Comune e il Responsabile unico del procedimento dal concedere l’autorizzazione.”