Sono stati approvati dalla giunta due progetti, il primo riguarda lavori di adeguamento delle panchine e delle recinzioni del campo da gioco principale del centro sportivo in via Romea sud, il secondo prevede lavori di messa in sicurezza delle alberature di vari impianti sportivi comunali.

Nel primo caso sono previsti, tra gli altri, la rimozione delle recinzioni e delle panchine esistenti, la formazione di recinzione regolamentare di altezza ml. 2,20/2,50 attraverso la posa in opera di rete metallica zincata e plastificata, l’installazione di quattro cancelli in ferro zincato, lo spostamento del cancello carrabile, la posa in opera dei basamenti in calcestruzzo per il posizionamento delle due nuove panchine. Il valore del progetto è di 24.400 euro.

Per quanto concerne gli interventi di messa in sicurezza delle alberature nelle aree di pertinenza di impianti sportivi del territorio si procederà con l’abbattimento delle alberature pericolanti coerentemente con le prescrizioni del tecnico agronomo, l’estirpazione dell’apparato radicale, la sistemazione del terreno e del manto erboso, l’eliminazione del secco, la potatura di siepi e arbusti. Il valore del progetto è di 50mila euro.