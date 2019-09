Impegno, etica e valori dello sport: Katia Serra, Alessandro Alciato e Ciro Ferrara inaugurano Calciotto

Katia Serra, Ciro Ferrara e il fratello Vincenzo, intervistati dal giornalista Sky Alessandro Alciato, sono stati i protagonisti della giornata inaugurale di Calciotto, il nuovo trofeo di calcio a 8 nell’ex complesso dei Salesiani organizzato dai giovani della diocesi di Faenza-Modigliana. Prima un triangolare, con in campo anche le “vecchie glorie” dell’Orsa, poi la cena e l’asta di beneficenza per sostenere la Fondazione Cannavaro-Ferrara in aiut dei bambini di Napoli e infine il calcio d’inizio del torneo vero e proprio, che, per quasi un mese, animerà la nuova area sportiva dei Salesiani, riqualificata da Faventia Sales.

Fra i due momenti della giornata, un incontro pubblico animato dai tre ospiti incentrato sul rispetto, l’impegno, i valori dello sport.