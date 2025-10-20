Un appuntamento dedicato ai professionisti del settore immobiliare per comprendere le trasformazioni del mercato e affrontare con strumenti innovativi le nuove sfide del comparto. Martedì 21 ottobre 2025 alle ore 16.00, nella Sala Bini di Confcommercio Ravenna, si terrà l’incontro “Immobiliare.it e F.I.M.A.A.: il mercato tra dati, trend e innovazione”, realizzato in collaborazione con Immobiliare.it, il portale immobiliare n.1 in Italia.

L’iniziativa offrirà una panoramica aggiornata sull’andamento del mercato, con un focus specifico su Ravenna e provincia, analizzando dati, trend di compravendita e nuove dinamiche digitali che stanno cambiando il modo di fare intermediazione.

Il programma prevede i saluti di Ivano Venturini (Presidente F.I.M.A.A. Emilia-Romagna e Confcommercio provincia di Ravenna), di Giorgio Guberti (Presidente Camera di Commercio Ferrara Ravenna) e l’intervento di Diego Azzara (Key Account Manager Immobiliare.it).

Durante l’incontro saranno illustrati strumenti operativi e opportunità digitali dedicate alle agenzie immobiliari per migliorare la propria competitività sul mercato.

A tutti i partecipanti iscritti a F.I.M.A.A. provincia di Ravenna verrà consegnato un voucher digitale del valore di 100,00 euro da utilizzare sui servizi di Immobiliare.it, valido sia per chi è già abbonato sia per chi non lo è ancora. In omaggio per tutti anche il Peluche di Immo.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Per confermare la presenza: ravenna@confcommercio.it Informazioni: 0544 515718