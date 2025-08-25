«Ancora una volta la Lega dimostra tutta la sua incoerenza. Predica autonomia, ma quando c’è da affrontare i problemi veri lascia soli i territori: questo non è governo, è abbandono». Con queste parole Lorenzo Margotti, segretario del Partito Democratico di Ravenna, commenta l’ennesima uscita dell’onorevole Morrone che attacca il sindaco Alessandro Barattoni sul tema dell’immigrazione, evitando però accuratamente di menzionare il fallimento della strategia nazionale del governo Meloni.

«Il sindaco di Ravenna, città che ha accolto 24 sbarchi solo negli ultimi mesi, ha avuto il coraggio e la responsabilità istituzionale di chiedere l’apertura di un tavolo nazionale, per affrontare una questione che non può più essere gestita tra silenzi, spot e propaganda. – dichiara Lorenzo Margotti.

La gestione dell’immigrazione non appartiene alla destra né alla sinistra, ma all’intera comunità nazionale, e un’amministrazione locale, di fronte all’assenza di un piano serio da parte del governo, ha il dovere di farsi sentire. Se avessimo un governo capace, non servirebbe ricordarglielo ogni volta.

Nel frattempo, mentre amministratori locali di centrodestra come il sindaco di Ancona, alzano le mani e dicono “non qui”, Ravenna continua a fare la propria parte, affrontando con serietà un fenomeno complesso e strutturale.

Invece di scaricare responsabilità e diffondere slogan – conclude Margotti – la Lega dovrebbe smettere di alimentare paure e assumersi le proprie responsabilità di governo. Chi governa non può limitarsi a gridare contro l’Europa o contro i sindaci: servono serietà, equilibrio e visione».