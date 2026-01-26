Prosegue l’attività della Polizia di Stato nel contrasto all’immigrazione irregolare. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna, in collaborazione con il personale del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, ha portato a termine con successo il rimpatrio coatto di un cittadino tunisino di 40 anni, giudicato dall’autorità giudiziaria soggetto di elevata e attuale pericolosità sociale.

L’uomo era gravato da numerosi precedenti penali e condanne per reati di particolare gravità, tra cui violenza sessuale di gruppo, rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Il Magistrato di Sorveglianza di Ancona ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale quale misura di sicurezza giudiziaria, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La valutazione di pericolosità – spiegano dalla Questura – è stata confermata non solo dalla gravità dei reati commessi in libertà, ma anche dal comportamento tenuto durante un lungo periodo di detenzione superiore ai dieci anni, descritto come refrattario alle regole e impermeabile a ogni percorso di rieducazione. In passato, il soggetto era stato coinvolto anche in scontri legati al controllo di attività criminali nel territorio ravennate.

L’operazione ha avuto avvio il 13 novembre 2025, quando, a seguito della scarcerazione, il cittadino straniero è stato trasferito presso il Cpr di Torino. Grazie alla collaborazione con il Consolato Tunisino di Bologna, è stato possibile ottenere il necessario lasciapassare di frontiera per procedere al rimpatrio.

L’iter si è concluso il 25 gennaio 2026 con il trasferimento del quarantenne all’aeroporto di Milano Malpensa, da dove è stato imbarcato su un volo diretto a Tunisi sotto la scorta di personale specializzato dell’Ufficio Immigrazione di Ravenna e del Cpr di Torino. L’operazione è stata portata a termine grazie alla stretta sinergia tra gli uffici coinvolti, che ha consentito di gestire efficacemente un caso di particolare complessità operativa.