Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Ravenna. Nei giorni scorsi gli agenti hanno eseguito l’espulsione di due cittadini stranieri, un egiziano e un tunisino, trovati irregolarmente sul territorio nazionale nel corso di verifiche e servizi di prevenzione.

Nel primo caso, nell’ambito delle recenti operazioni “Alto Impatto”, un cittadino egiziano è stato rintracciato nella provincia di Ravenna e denunciato per violazione delle norme sul soggiorno previste dall’articolo 10 bis del Testo Unico sull’Immigrazione. Dopo aver disatteso l’ordine di presentarsi in Questura, l’uomo è stato nuovamente controllato e, convalidata la procedura dal Giudice di Pace, è stato accompagnato alla frontiera aerea di Roma-Fiumicino per il rimpatrio.

Il giorno successivo è stato invece emesso un ordine di espulsione nei confronti di un cittadino tunisino, rintracciato a seguito di un intervento dei Carabinieri di Ravenna per la segnalazione di una persona molesta.

Queste operazioni, sottolinea la Questura, confermano l’importanza di una presenza costante e capillare delle Forze dell’Ordine sul territorio, per garantire sicurezza e contrastare ogni forma di irregolarità.