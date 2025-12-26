In questo weekend ricco di festività non poteva mancare, in Piazza San Francesco sabato 27 dicembre alle ore 18:30, il tradizionale spettacolo delle fontane pirodanzanti, una performance di fuoco, luci, musica e acqua che lascia strabiliati, sempre a cura di ADVS Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale di Ravenna.

Domenica 28 alle 15 invece il pomeriggio sarà all’insegna della giocoleria con lo spettacolo di Billo Circus: attrazioni eccezionali e risate assicurate per tutta la famiglia, sempre al Villaggio di Natale di ADVS Ravenna in Piazza San Francesco.

Vi ricordiamo che il Villaggio di Natale dei donatori di sangue è aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio in Piazza San Francesco dalle ore 15:00 con vin brulè, thè caldo, pandoro, dolci, palloncini per i più piccoli e tanta musica. Tutto il ricavato verrà utilizzato per la promozione della donazione di sangue, un gesto salvavita che porta via solo poco tempo ma che può salvare tantissime vite.

Al Villaggio si possono anche acquistare i biglietti della Lotteria della Befana 2026 al costo di € 2,50, quest’anno il primo premio è una bellissima Nuova Citroen C3. L’estrazione è fissata per il 6 gennaio 2026 sempre in Piazza San Francesco alle ore 16:30 dopo lo spettacolo “La Befana scende dal cielo” a cura dei Vigili del Fuoco di Ravenna, previsto alle ore 15:00.

Per il programma completo degli eventi di Natale promossi da ADVS Ravenna visita il sito www.advsravenna.it o segui la pagina Facebook ADVS Ravenna.

Si ringraziano per la collaborazione:

Agenzia Viaggi Millepiedi Travel S.r.l., Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, Autofficina Casadio S.n.c.

Cantina Intesa Faenza, CIREA S.r.l. Antincendi e Antinfortunistica, Club “i donatori con la valigia”, Comune di Ravenna, Comune di Russi, Consar, Deco Industrie, Elios Digital Print Ravenna, F.lli Benelli, Famila, La Butega ad Giorgioni S.r.l., Mirabilandia Parks, Piada Pazza di Nata e Sonia – Porto Fuori, Ristorante Pizzeria Al Borgo Nuovo, Ristorante “Molinetto” Ravenna, Publimedia Italia, Sig.ri Cesare Cavina e Luciano Albonetti, Sindacato Panificatori Artigiani Confcommercio Ravenna