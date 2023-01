Immagini del maltempo a Ravenna e al mare, questa mattina

Alcune immagini di questa mattina, a Marina di Ravenna si sono verificati allagamenti per effetto di moto ondoso e alta marea lungo la via Molo Dalmazia e si è provveduto all’invio di squadre di volontari e camion con sacchi di sabbia da collocare in particolare nella rampa di accesso del traghetto, di cui è stato sospeso il servizio per motivi precauzionali. A Casalborsetti è allagata l’area del poligono militare ed è stata chiusa via Della Cooperazione in quanto l’acqua ha invaso la sede stradale.