Domenica 30 marzo, dalle ore 12.30 alle ore 19, sospensione temporanea della circolazione, divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni, eccetto mezzi e persone partecipantiall’evento e mezzi di soccorso e di pronto intervento in emergenza, secondo le necessità e per il tempo necessario per il transito del corteo carnevalesco, e comunque per singoli periodi non superiori a 30 minuti ciascuno, nelle seguenti stradecomunali o di competenza comunale:

• nel tratto di via Santa Lucia – strada provinciale n. 73 all’interno del centroabitato della frazione di Santa Lucia;

• nel tratto di via San Mamante compreso tra l’intersezione con via Santa Lucia e l’intersezione con via San Biagio Antico;

• nel tratto di via San Martino compreso tra l’intersezione con via Santa Lucia e l’intersezione con via Sbirra.