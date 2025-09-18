Cresce l’attesa per IMAGinACTION 2025, il prestigioso festival internazionale del videoclip che animerà Ravenna dal 2 al 4 ottobre 2025. L’evento, prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film sotto la direzione artistica del regista Stefano Salvati, si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dell’arte visiva.
Una serata inaugurale d’eccezione. Conduce Daniele Perini
Il festival si aprirà in grande stile giovedì 2 ottobre al Teatro Alighieri con una serata che promette di essere indimenticabile. Sul palco del prestigioso teatro ravennate si esibiranno Riccardo Cocciante e Marco Masini, due icone della musica italiana che daranno vita a un evento unico fatto di performance dal vivo, conversazioni intime e proiezioni di videoclip d’autore.
A condurre questa speciale serata sarà Daniele Perini, presidente del Consiglio Comunale e fondatore dell’associazione Amare Ravenna, figura di spicco nel panorama culturale cittadino.
Musica e solidarietà: binomio vincente
Quello che rende ancora più preziosa la serata inaugurale è la sua dimensione solidale. Gli organizzatori hanno infatti deciso di destinare l’intero ricavato della vendita dei biglietti (al netto delle spese organizzative) all’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna, realtà che rappresenta un pilastro del volontariato cittadino.
L’associazione conta 430 soci e si distingue per il suo attivissimo Nucleo Volontariato, composto da 81 volontari che quotidianamente mettono le proprie competenze al servizio della comunità attraverso convenzioni con il Comune di Ravenna.
Un impegno concreto per la città
I numeri parlano chiaro: nel corso del 2024, il Nucleo Volontariato ha prestato oltre 19.000 ore di servizio, operando in diversi ambiti che spaziano dall’ascolto e supporto ai cittadini all’orientamento turistico, dalla segnalazione di criticità alle attività di prossimità.
Particolarmente significativa è stata la quinta campagna di sensibilizzazione sul consumo responsabile di alcol realizzata durante l’estate appena trascorsa. I volontari hanno presidiato il lungomare di Marina di Ravenna per circa 600 ore, effettuando oltre 3.100 test alcolemici su base volontaria, dimostrando un impegno concreto nella promozione della sicurezza stradale.
Nuove divise per i volontari
Il contributo raccolto durante la serata inaugurale avrà una destinazione ben precisa, come spiega il presidente dell’associazione ravennate, Ufficiale Isidoro Mimmi: “A seguito di una disposizione della presidenza nazionale, è necessario adeguare le divise di tutti i volontari del Nucleo a livello nazionale. Questo significa acquistare 81 nuove uniformi”.
Il progetto si realizzerà grazie a una rete di solidarietà che vede protagonisti, oltre a IMAGinACTION, anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e i Lions Club. “Ringraziamo tutti coloro che ci danno la possibilità di ottenere questo importante contributo”, conclude Mimmi.