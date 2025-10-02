Prosegue a Ravenna, dopo l’apertura al Teatro Alighieri, IMAGinACTION, festival internazionale del videoclip musicale. E lo fa spostandosi alla Multisala CinemaCity per altre due serate di grande richiamo.

Domani sera, venerdì 3 ottobre, è in programma un evento dedicato a Vasco Rossi e al legame tra musica e cinema. In programma la proiezione del film restaurato “È Solo un Rock’n’Roll Show”, diretto da Stefano Salvati, che unisce videoclip e narrazione cinematografica raccogliendo tutti i brani dall’album Buoni o Cattivi. A impreziosire l’incontro sarà la partecipazione di Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco, che condividerà ricordi e aneddoti di una carriera segnata da canzoni diventate leggendarie.

Durante la serata si vedranno anche degli assaggi di tutti i video, recentemente restaurati in alta risoluzione: “Fronte del Palco”, “Gli Angeli” e tanti altri che verranno proiettati sul grande schermo e commentati.

Sabato 4 ottobre, in chiusura di festival, sempre alla Multisala Cinemacity ecco unaa serata tutta dedicata agli anni ’90 e al mito degli 883. Verranno proiettati tutti i videoclip restaurati di “Nord Sud Ovest Est”, a ridosso della seconda stagione della dramedy Sky Original ispirata a Max Pezzali e Mauro Repetto, in arrivo nel 2026.

Per rendere la serata ancora più speciale, il pubblico potrà scoprire alcune chicche inedite legate al film cult Jolly Blu, con materiali e filmati esclusivi. Ad arricchire la serata sarà la presenza di Alessia Merz, icona televisiva degli anni ’90, fra le protagoniste del mondo 883 grazie alla sua partecipazione al film Jolly Blu. Porterà sul palco il suo ricordo personale di quella stagione indimenticabile, diventando simbolicamente il trait d’union tra la musica, la cultura pop e l’immaginario di un decennio che ha segnato la storia dello spettacolo italiano.