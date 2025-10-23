Proseguono a Castel Bolognese i lavori di rifacimento dell’intera rete di illuminazione pubblica iniziati lo scorso 7 marzo. Attualmente, dei 1709 punti di illuminazione esistenti di vecchia generazione, ne sono stati già riqualificati quota pari a circa il 60%, sostituiti con i nuovi a tecnologia a LED di ultima generazione. Rimangono da sostituire 644 punti (40%) nei prossimi mesi di novembre/dicembre.

Un risparmio energetico circa 490.000 kWh e 195 tonnellate di Co2 all’anno che non verranno immesse in atmosfera.

Circa 70 fra pali, sbracci, plinti e pozzetti sono stati già sostituiti con nuovi elementi e nei prossimi giorni, terminati i lavori sulla via Lughese, gli interventi si sposteranno in via XXV Aprile, per poi proseguire nelle vie che ancora attendono la sostituzione. Il comune prevede di aggiornare costantemente i cittadini sull’avanzamento dei lavori.

Terminata la sostituzione dei punti luce, il programma dei lavori prevede l’illuminazione degli incroci sensibili, il rifacimento delle linee elettriche interrate ed infine — entro marzo 2026 — la conclusione dei lavori con il rifacimento dei quadri elettrici e dei punti di telecontrollo. L’investimento complessivo è di oltre 1,3 milioni di euro ed è in carico ad Hera Luce. importo che sarà recuperato con il risparmio energetico ottenuto grazie al relamping di impianti e reti, quindi senza nessun onere aggiuntivo per i cittadini.

Il progetto di riqualificazione energetica rappresenta una applicazione concreta dell’economia circolare e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in piena armonia con le politiche europee del Green Deal e in linea con le strategie di Carbon Neutrality. Infatti, tutti gli interventi a regime consentiranno la trasformazione dell’impianto di illuminazione in uno completamente green: il 100% dell’energia che lo alimenterà sarà ottenuta da fonti rinnovabili e anche le strutture sono pensate per essere riutilizzate. L’analisi della “circolarità materica”, che misura quanta parte di ciò che viene impiegato per la realizzazione dell’impianto sia riciclabile, attesta che oltre il 73% dei componenti a fine vita potrà essere reinserito nel circuito del riciclo.

L’Amministrazione è orgogliosa di questo intervento di rinnovo della pubblica illuminazione, un impegno assunto da tempo e che nei prossimi mesi diventerà realtà.