Portare maggiore sicurezza nelle aree del forese attraverso un potenziamento mirato dell’illuminazione pubblica. È questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata in Consiglio comunale dalla consigliera del Partito Democratico Maria Gloria Natali, che ha chiesto chiarimenti sulla programmazione di nuovi impianti alla luce delle criticità segnalate dai Consigli territoriali.

Nell’atto, Natali ha ricordato come il Comune di Ravenna abbia affidato in concessione il servizio di pubblica illuminazione e semaforica e come, negli ultimi anni, siano stati realizzati importanti interventi di efficientamento energetico, in particolare con la conversione dei punti luce alla tecnologia LED. Un percorso che ha consentito una riduzione dei consumi e un miglioramento complessivo della qualità dell’illuminazione.

Allo stesso tempo, però, la consigliera ha evidenziato come l’estensione del territorio comunale e la presenza di aree densamente abitate nel forese rendano ancora necessaria la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto in corrispondenza di incroci, attraversamenti e tratti stradali caratterizzati da criticità sotto il profilo della sicurezza.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, che ha illustrato il progetto in corso per l’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, individuati sulla base delle priorità segnalate dai territori. Si tratta dei primi interventi di una programmazione che proseguirà anche nel 2026 e nel 2027.

Nel dettaglio, è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Romea Sud a Classe, nel tratto compreso tra via Bosca e il civico 260, e di un nuovo impianto in vicolo San Sebastiano a Ravenna, tra il civico 63 e il civico 38.

Sono inoltre programmati nuovi punti luce in diversi incroci tra via Bendazza e via Canalazzo, in particolare all’incrocio di via Bendazza con via Eridania, via Alberete e via Ca’ Bosco, e all’incrocio di via Canalazzo con via Alberete e via Ca’ Bosco. Il progetto comprende anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e lampeggiante in via Pugliese a Roncalceci, nel tratto dal civico 30 al ponte sullo scolo Lama, oltre all’installazione di impianti lampeggianti di preavviso per curve pericolose in via Roncalceci e in via Ramona, nella zona di Pilastro.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha espresso una valutazione positiva rispetto al percorso avviato, sottolineando l’importanza di un approccio che recepisce le segnalazioni provenienti dai territori e interviene in modo mirato sui punti più critici per la sicurezza stradale. L’attenzione, assicurano i consiglieri, resterà alta anche nella definizione delle future programmazioni.