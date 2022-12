Illuminazione pubblica: Faenza potrebbe tornare indietro sulla propria decisione e non spegnere i lampioni

Retromarcia di Faenza sull’illuminazione pubblica. Potrebbe profilarsi un clamoroso ripensamento da parte dell’amministrazione faentina in merito alle strategie per il risparmio energetico adottate per contenere la spesa pubblica di fronte al caro bollette. Dopo aver aderito alla strategia dei principali centri abitati della provincia di Ravenna di spegnere i lampioni nella fascia oraria dall’1 alle 5 (delibera approvata dalla giunta il 23 novembre scorso), dopo aver tergiversato sull’applicazione della nuova misura, ora sembra profilarsi un ripensamento da parte del Comune di Faenza. Lo spegnimento non era stato accolto positivamente dalla Questura, criticato dall’opposizione, ma anche contestato da una parte della maggioranza, in particolare da Italia Viva