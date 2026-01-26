Illuminare la ciclopedonale da Ravenna a Punta Marina: presentata la petizione

Illuminare la ciclabile del mare. Lo chiede un petizione presentata da Fiab in commissione consiliare, sostenuta da oltre 400 firme. La pista che da Ravenna porta a Punta Marina è una delle prime realizzate nel Comune di Ravenna, negli anni Novanta. Fin dai primi mesi, è stata altamente utilizzata e ancora oggi sono in molti a percorrerla, soprattutto ovviamente d’estate, quando le due ruote sono un’ottima alternativa alla lunga ricerca di un parcheggio, oltre che un modello di spostamento più sostenibile. La pista, che permette di raggiungere anche Marina di Ravenna e Lido Adriano, al momento è illuminata solo a tratti. Dove non sono presenti l’illuminazione urbana o i lampioni che illuminano le strade accanto, si sprofonda nella completa oscurità, come nella zona dove sono stati installati il punto per la richiesta dei soccorsi e la fontanella.