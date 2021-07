Si è svolto il Passaggio delle Consegne del Leo Club di Faenza inaugurando così il nuovo anno sociale. La campana è passata dalla Past President Veronica Ponti alla Presidente neoeletta Ilaria Mohamud Giama alla presenza del Presidente del Lions Club Faenza Host Biancoli e la Pesidente Distrettuale Leo Camilla Sangiovanni.

L’ obiettivo principale di questo anno leoistico sarà lavorare in sinergia con le associazioni locali per alimentare il fermento dell’attività culturale faentina. Durante la serata infatti si è aperto il primo service concentrato sull’attività del BookCrossing, o scambio di libri.

Il BookCrossing è un’iniziativa di distribuzione gratuita di libri che ruota intorno all’idea di condividere i libri con estranei e farli girare di mano in mano.

Il service, nello specifico, consiste nel posizionare all’interno di un’area verde una casetta apposita per custodire libri che chiunque potrà prendere lasciandone altri per i futuri visitatori. Durante la cena sono stati raccolti i testi che occuperanno per primi gli scaffali della casetta.