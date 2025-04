Il MAR nel week end di Pasqua è aperto con il seguente orario: sabato 19 aprile dalle 9.00 alle 18.00, domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, e lunedì 21 aprile, Pasquetta, dalle 10.00 alle 19.00. Per l’occasione ha inizio un ciclo di visite guidate alla Collezione di Mosaici Contemporanei del MAR intitolato Tutte le declinazioni del mosaico contemporaneo. Sabato 19 , domenica 20 e lunedì 21 aprile alle ore 16.30 i visitatori del MAR potranno partecipare ad un viaggio appassionante alla scoperta delle nuove frontiere dell’arte musiva a partire dalla Mostra del 1959 per arrivare alle ultime acquisizioni. Oltre 90 opere, allestite al piano terra del museo, con una sezione sorprendente nel quadriportico. L’iniziativa è a cura di RavennaAntica.

La visita terminerà presso la Arts e New Media Room che ospita il progetto Io sono l’altro, dell’artista Victor Fotso Nyie, incentrato sul tema dell’identità attraverso la rilettura delle tradizioni e simbologie africane.

Si segnala che al termine di ciascuna visita i partecipanti avranno la possibilità di fermarsi al Mar Art Caffè Garden Bistrot per una merenda o un aperitivo a tariffe agevolate, utilizzando il coupon sconto che verrà consegnato a tutti i partecipanti al loro arrivo in biglietteria.

Punto di incontro: biglietteria del MAR

Orario: ore 16.30

Costo: 11 € a partecipante (ingresso + visita guidata). Gratuità minori di 6 anni.

Durata: 1 ora

Su prenotazione: tel. 0544 482477 oppure prenotazionimar@ravennantica.org

il servizio di biglietteria termina mezz’ora prima della chiusura