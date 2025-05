In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna è aperto dalle ore 10.00 alle 19.00. Per il pubblico interessato ad approfondire le tematiche dell’arte musiva sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno alle ore 16.30 i visitatori potranno partecipare ad una visita guidata dal titolo Tutte le declinazioni del mosaico contemporaneo, un viaggio appassionante alla scoperta delle nuove frontiere dell’arte musiva a partire dalla Mostra del 1959 per arrivare alle ultime acquisizioni. Oltre 90 opere, allestite al piano terra del museo, con una sezione sorprendente nel quadriportico. L’iniziativa è a cura di RavennaAntica.

Il 2 giugno è l’ultimo giorno per poter visitare l’installazione di Victor Fotso Nyie Io sono l’altro nella Arts & New Media Room del MAR, per il ciclo SPAZIO NEUTRO a cura di Giorgia Salerno. L’artista indaga il tema dell’identità attraverso la rilettura delle tradizioni e simbologie africane. Il titolo del progetto Io sono l’altro nasce dalla volontà di porre una riflessione sul concetto di alterità e dalla necessità di interrogarsi su ciò che si osserva e si apprende in un museo.

L’artista utilizza l’argilla e la ritrattistica come processo conoscitivo delle proprie origini e come mezzo per una riappropriazione culturale che intreccia memorie collettive, storie e forme antiche ad un linguaggio personale e contemporaneo.

La scultura esposta, Re-connexion, ritrae lo stesso artista, dal cui capo prendono vita figure antropomorfe: idoli e manufatti africani che risplendono al loro interno di una patina dorata che trascende la materialità terrena della terracotta, per evocare una dimensione divina ed eterea.

ORARI DI APERTURA DEL MAR

Da martedì a sabato: 9.00 – 18.00

Domenica: 15.00 – 19.00

Lunedì: chiuso

(La biglietteria chiude 30 minuti prima del museo)

Aperture straordinarie festive:

2 giugno: 10.00 – 19.00