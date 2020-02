Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020, chiuse il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza di tre anni fa in Piazza del Popolo durante il “Concerto per la pace, i diritti, l’uguaglianza e la solidarietà” organizzato in occasione della visita del Papa in Romagna in collaborazione con Voci per la Libertà e Amnesty International. Nello stesso anno erano presenti anche i Pinguini Tattici Nucleari che avevano firmato un paio di anni prima con una piccola etichetta discografica indipendente on line come la Diavoletto per una compilation presente al MEI.

L’altro anno d’oro del MEI rispetto al Festival di Sanremo 2020 è stato il 2016, quando, al Palazzo delle Esposizioni e al Teatro Masini, furono premiati due artisti come Ghali, super ospite a Sanremo, allora sconosciuto al grande pubblico, ma già con un grande seguito di teenager che aveva riempito il Palazzo delle Esposizioni, e gli Eugenio in Via Di Gioia, protagonisti a Sanremo Giovani con il Premio Critica Mia Martini, premiati al MEI.

Infine, a Sanremo 2020 ci sono tantissimi altri artisti che hanno oramai il MEI come tappa fondamentale nei primi passi della carriera: come Morgan, che venne nel 1995, Bugo che presentò a Faenza il suo primo album nel 2001, Piero Pelù, pluripremiato al MEI e con il quale il MEI ha anche collaborato per alcune iniziative come un videoclip per la Lotta all’Aids. Levante premiata al MEI2013 , Tosca prima testimonial della Festa della Musica dei Giovani nella Capitale della Cultura realizzato dal MEI a Mantova nel 2016 e tanti altri artisti.

“Il MEI di Faenza, che celebra i suoi 25 anni di storia , dal 2 al 4 ottobre 2020” fanno sapere gli organizzatori della manifestazione musicale “è oramai nel cuore di tutti gli artisti che partono con la loro carriera di artisti indipendenti ed emergenti e lo vedono come una tappa imprescindibile e quindi come unica vetrina completa della nuova scena musicale italiana che andrebbe ancora più valorizzata e sostenuta.

Dopo Morgan, quest’anno, che ha celebrato le 25 edizioni del MEI, inviteremo Bugo al MEI 2020 per i 25 anni della manifestazione, vent’anni dopo da quando venne da noi a presentare il suo primo album”.