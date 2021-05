Il vicesindaco Eugenio Fusignani ha incontrato il presidente della Pro loco di Lido di Dante, Andrea Scarabelli e la responsabile della segreteria, Lisa Lolli, in vista della prossima stagione estiva.

L’incontro è stato proficuo ed è servito a fare il punto sulle iniziative che la Pro loco ha programmato e alle quali Fusignani ha confermato la collaborazione e il supporto del Comune.

Il vicesindaco ha inoltre rassicurato i rappresentanti dell’associazione locale sull’attenzione che l’amministrazione riserva a Lido di Dante dal punto di vista ambientale, le cui peculiarità devono essere salvaguardate e valorizzate, della sicurezza e dell’ordine pubblico peraltro costantemente monitorati.

I rappresentanti della Pro loco, dal canto loro, si sono detti soddisfatti per la condivisione degli obiettivi e per l’interesse dimostrati dal Comune e hanno ringraziato Fusignani per essersi fatto carico delle problematiche evidenziate.