Questa mattina il vicesindaco Eugenio Fusignani, con delega alla Sicurezza e alla Polizia locale, ha fatto visita per un saluto di benvenuto al nuovo questore di Ravenna, dottoressa Loretta Bignardi.

L’occasione è stata propizia per fare il punto sugli aspetti della città connessi ai temi della sicurezza e dell’ ordine pubblico.

“E’ stato un incontro molto utile e proficuo – ha affermato Fusignani – per uno scambio di vedute e per fare il punto sulla situazione di Ravenna e sulle attività messe in campo per rendere la città sempre più vivibile e a misura di cittadino, pur riconoscendo gli standard già elevati rispetto ad altre aree del Paese e, pertanto, evidenziando l’opportunità di agire sul gap tra sicurezza reale e sicurezza percepita. Ho avuto modo di vedere che il questore conosce già molto bene il nostro territorio e sono certo che la collaborazione con la Polizia di Stato, già molto stretta, continuerà ad essere valida ed efficace“.