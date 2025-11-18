Alla presenza del vicesindaco Eugenio Fusignani è stata inaugurata oggi la nuova sede dell’“Antica Farmacia” del dottor Adriano Rosetti a Castiglione. Fusignani ha preso parte al simbolico taglio del nastro assieme alla presidente del consiglio territoriale Edera Fusconi, ai rappresentanti della comunità e ai titolari della struttura.

Il vicesindaco ha sottolineato l’importanza di questo presidio per il territorio: ”Una farmacia non è soltanto un luogo dove si acquistano farmaci, ma un presidio sanitario di prossimità fondamentale per il benessere della comunità. In particolare qui a Castiglione, dove l’apertura della nuova sede dell’Antica Farmacia offre non solo maggiori spazi, ma anche nuovi servizi, come la possibilità di effettuare elettrocardiogrammi direttamente in loco: un supporto concreto alla salute dei cittadini, specie per le fasce più fragili”.

Fusignani ha poi evidenziato il valore della rete sanitaria territoriale: ”Questa farmacia dialoga in modo virtuoso con la vicina Casa della Salute, contribuendo a creare un sistema di assistenza integrato, capillare ed efficiente. È un modello che va sostenuto e potenziato, perché garantisce accessibilità, tempestività e un rapporto umano che fa la differenza, soprattutto nei piccoli centri”.

Tra i servizi offerti dalla nuova sede anche l’holter pressorio, l’holter cardiaco, i prelievi, i controlli della pressione arteriosa, oltre a una maggiore capacità di accoglienza e supporto informativo per i cittadini.