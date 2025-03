Il Vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto in visita al Museo Byron: “Esperienza unica”

Il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto in visita al Museo Byron e del Risorgimento di Ravenna. Fitto, impegnato in Emilia-Romagna, ha incluso Ravenna nel suo itinerario. Ad accompagnarlo nella fruizione del nuovo museo, il presidente del Gruppo Cassa Antonio Patuelli, i principali esponenti della Fondazione Cassa di Risparmio, che ha fortemente voluto la nuova istituzione culturale, il presidente della Regione Michele de Pascale, il sindaco facente funzione Fabio Sbaraglia, senatrice, sottosegretari, parlamentari europei di Fratelli d’Italia, il prefetto Ricciardi e Giorgio Guberti per la Camera di Commercio.