Il vicepremier Tajani in visita al Museo Byron: “Ponte con il Regno Unito”

Dopo il vicecommissario della Commissione Europea Raffaele Fitto, è stato il turno del Ministro degli Esteri Antonio Tajani visitare il Museo Byron e il Museo del Risorgimento a Ravenna.

Tajani, infatti, è arrivato in città per partecipare ad un convegno in Camera di Commercio dedicato all’export italiano e alle possibili conseguenze dei dazi americani. Prima del confronto economico, ha però accettato l’invito del Gruppo Cassa e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna di visitare il nuovo polo culturale della città.