Il viceministro Rixi in visita al porto di Ravenna: “A breve la nomina del nuovo presidente”

Il viceministro Edoardo Rixi in visita al porto di Ravenna per un aggiornamento sui lavori di ammodernamento dello scalo ravennate, per il quale oggi sono stati investiti 1 miliardo di euro di risorse pubbliche e 4 miliardi di risorse private. Occorrerebbero ancora poco meno di 200 milioni di euro dal governo e una velocizzazione dei progetti legati ai futuri collegamenti ferroviari. Per i fondi non si profilano problemi, per i lavori tutto rientra nel tema della mole di cantieri avviati dalle Ferrovie. Per quanto riguarda la dogana, le problematiche sono estese a tutto il territorio nazionale e sarà necessaria una nuova strategia di investimenti. Il governo conferma comunque le rassicurazioni. Per quanto riguarda la nomina del nuovo presidente dell’autorità portuale, non dovrebbe tardare. Da Roma però vorrebbero avviare una nuova visione meno localistica e più di ampio respiro.