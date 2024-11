Lavori straordinari di manutenzione al ponte mobile di Ravenna nel 2025. Sono stati annunciati dal viceministro Edoardo Rixi in Commissione Trasporti alla Camera. Dal 2010, il ponte gestisce un traffico giornaliero di circa 30mila veicoli, di cui almeno il 15% sono mezzi pesanti. Oltre a studiare la realizzazione di una nuova infrastruttura per superare il Candiano, l’Autorità di sistema portuale, considerando l’importanza strategica del ponte, ha proposto il trasferimento della sua gestione a un altro ente, mantenendo però la salvaguardia della sua funzione portuale. Al momento la questione è in fase di studio.

Rixi ha infine aggiunto che i lavori “Sono previsti entro maggio 2025 e saranno comunicati in anticipo per minimizzare l’impatto sulla viabilità”. Al momento non è stato comunicato l’impatto dei lavori sulla viabilità urbana e se eper quanto tempo sarà necessario chiudere il ponte mobile al passaggio dei veicoli.