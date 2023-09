“Desidero ringraziare il Questore per l’operazione che ha portato alla chiusura di un bar nella zona della stazione ferroviaria, frequentato da avventori con numerosi precedenti di polizia e penali – dichiara il vice sindaco, con delega a Sicurezza e Polizia locale, Eugenio Fusignani – e mi fa piacere che, anche gli elementi forniti, già a marzo scorso, dal comando della Polizia locale, nella consolidata collaborazione con le forze dell’ordine che operano in città, siano stati di ausilio alla Polizia di Stato per giungere a questo provvedimento. Così come lo sono le numerose proposte di Divieto di accesso alle aree urbane (il cosiddetto DACUR o Daspo Urbano) e di applicazione delle Misure di prevenzione dell’Avviso orale o del Rimpatrio con Foglio di via obbligatorio nei confronti delle persone socialmente pericolose, che regolarmente vengono presentati. Colgo l’occasione per sottolineare il costante impegno dell’Amministrazione comunale, attraverso le politiche dell’assessorato alla Sicurezza, su tutto il territorio nel contrasto all’illegalità e per la sicurezza di tutti, cittadini e visitatori.

Importante è il ruolo della Polizia locale che dal 2017, sotto il comando di Andrea Giacomini, svolge quotidianamente, anche di notte, servizi di controllo nella zona della stazione e dei Giardini Speyer che hanno portato a significativi miglioramenti in termini di ordine pubblico e sicurezza. Lo testimoniano le numerose operazioni portate a termine dopo indagini, appostamenti e controlli. Era il 14 aprile scorso, quando la polizia locale ha tratto in arresto due trafficanti di droga, trovati in possesso di più di mezzo chilo di cocaina e cinque chilogrammi di hashish. In materia antidroga, sono state inoltre segnalati, al Prefetto, 25 assuntori di stupefacenti. Negli ultimi sei mesi sono state 551 le persone controllate, 62 delle quali denunciate all’autorità giudiziaria per reati vari. Inoltre, sono state comminate, 31 sanzioni per ubriachezza manifesta, 18 per atti contrari alla pubblica decenza e oltre 150 per violazioni al Regolamento di Polizia Urbana. Sul fronte delle misure di prevenzione, sono state avanzate 5 proposte di Daspo urbano, 2 di avviso orale e una di rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

Tutto questo in un gioco di squadra sotto il costante e qualificato coordinamento della Prefettura”.