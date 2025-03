Lunedì prossimo, 10 marzo, alle ore 12 il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani sarà in visita a Ravenna innanzitutto ai Musei Byron e del Risorgimento, su invito del Presidente della Cassa di Ravenna e ideatore dei Musei, Antonio Patuelli e della Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti. Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani interverrà poi alle 15 alla Sala Cavalcoli della Camera di Commercio all’incontro di approfondimento promosso dalla Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara sull’attuale situazione economica e geopolitica e le possibili strategie da adottare per il rafforzamento della presenza delle imprese sui mercati internazionali. All’incontro interverranno anche il Presidente della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara Giorgio Guberti, il Presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale ed il Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli.



La visita del Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani ai Musei Byron e del Risorgimento arriva a soli tre giorni dall’altro prestigioso evento di venerdì scorso, quando i Musei Byron e del Risorgimento hanno ospitato il Vice Presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto. ‘Abbiamo voluto non a caso invitare per primi i rappresentanti dell’Unione Europea e dell’Italia _ ha detto il Presidente della Cassa Antonio Patuelli _ perchè questi Musei che portano l’Italia nel mondo stanno attirando l’attenzione internazionale ad altissimo livello’. La visita istituzionale del Vice Presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto e del Vice Presidente del Consiglio confermano il grande valore e l’importanza dei Musei Byron e del Risorgimento che sempre più si confermano una straordinaria dimostrazione di come la cultura e la storia siano occasioni fondamentali di conoscenza e di progresso per la società, ma anche di grande attenzione mondiale, mediatica, istituzionale e turistica.