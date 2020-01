Maggior attenzione alla tutela delle condizioni di lavoro degli occupati in attività di appalto o sub appalto e forte iniziativa di contrasto al fenomeno in rapida espansione dei cosiddetti “contratti pirata” sottoscritti da organizzazioni non rappresentative che vedono la forte riduzione dei trattamenti economici e normativi applicati ai lavoratori dipendenti rispetto alle condizioni previste dai CCNL sottoscritti da CGIL-CISL-UIL.