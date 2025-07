Il viaggio in bicicletta di Jovanotti arriva a Ravenna

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è oggi arrivato in bicicletta a Ravenna. Il cantante è partito in mattinata da Castrocaro, per la nuova tappa del suo viaggio su due ruote con meta il No Borders Music Festival, dove terrà un concerto, in programma il 26 luglio, ai Laghi di Fusine, fra Tarvisio e Udine.

Jovanotti ha fatto tappa a San Vitale, dove si è fermato con diversi turisti e ravennati e dove è stato accolto dal direttore dei Musei Nazionali di Ravenna Andrea Quintino sardo.

Cherubini sta raccontando attraverso i social le tappe del suo itinerario, iniziato da Cortona, dove risiede. 770 chilometri in sella alla stessa bici con la quale due anni fa ebbe un grave incidente stradale. Il Monte Fumaiolo, la sorgente del Tevere, l’omaggio a Marco Pantani, Predappio, Castrocaro, gli incontri con i sindaci dei comuni attraversati, alcuni dei momenti che stanno caratterizzando la narrazione online.

Da Ravenna, Jovanotti proseguirà il viaggio verso il Friuli-Venezia Giulia attraversando il Parco del Delta del Po.

I Laghi di Fusine, sull’Altopiano del Montasio, si possono raggiungere unicamente in bici o a piedi. Da 30 anni sono la location del No Borders Music Festival, quest’anno in programma fra il 19 luglio e il 3 agosto. Ad aprire la rassegna sono stati Ben Harper e Mika. Nei giorni successivi al concerto di Jovanotti, si esibiranno Lucio corsi, I Patagarri e Goran Bregovic e i Kings of Convenience.