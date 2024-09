Il vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana, monsignor Mario Toso, e il direttore della Caritas diocesana, don Emanuele Casadio, è stato ieri 21 settembre a Traversara di Bagnacavallo, a fianco della popolazione che ha subito la terribile alluvione. Centinaia le persone che sono state costrette a sfollare mentre la furia del Lamone si è abbattuta sulle abitazioni provocando ingenti danni.

Mentre erano in corso le operazioni di pulizia del fango e rimozione dei detriti, il vescovo ha incontrato diverse persone della piccola comunità, infondendo loro speranza e coraggio, come nei giorni scorsi aveva ribadito nella sua lettera alla popolazione colpita dall’alluvione. “Senza perdere tempo, non appena la pioggia ci darà tregua, dovremo incentivare azioni solidali, pensate, programmate, per migliorare il nostro rapporto con questa terra”.