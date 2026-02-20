Ritrovarsi all’insegna dei valori dello sport come strumento di crescita. E’ il significato dell’annuale assemblea e raduno conviviale dell’UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport) Giuseppe Ghetti di Faenza che si è svolta al Rione Verde con la consegna di riconoscimenti agli atleti.

Il Premio “atleta dell’anno” è stato consegnato a Marco Diafaldi, vincitore del Palio del Niballo 2025 (in sella alla cavalla Magia dei Sapori), terzo consecutivo e autore in carriere di una fantastica cinquina considerando gli altri due successi nel 2014 e 2015. Dal debutto diciottenne vittorioso alla Bigorda d’Oro, oggi, a 39 anni, con ben 28 successi nelle Giostre Storiche d’Italia, è tra i più blasonati cavalieri italiani, legatissimo al rione di Porta Montanara “Sono nato e vivo nel Verde – ha detto Diafaldi- che mi ha fatto crescere come cavaliere e persona. Ho vissuto l’atmosfera della scuderia fin da piccolo. E’ la squadra compatta la nostra forza di questo ambiente davvero unico”.

Del Rione Verde è anche il giovane ventiduenne sbandieratore Marco Bertoni, figlio d’arte, che ha ricevuto il riconoscimento “alla giovane promessa dello sport faentino”: nel 2025 si è imposto nel singolo categoria assoluti nel torneo delle bandiere riportando alla vittoria il Rione Verde in questa specialità dopo 52 anni.

Il premio “socio meritevole” è stato consegnato alla squadra vincitrice del titolo italiano avancarica UNVS 2025 composta da Monica Montanari, Carlo Bianchini, Massimo Giuliani.

I riconoscimenti sono stati consegnati da Francesco Fabbri, presidente dell’Unvs Faenza, dall’assessore allo sport Martina Laghi presenti assieme al presidente nazionale avancarica Gian Marco Delvò e Luciano Dal Borgo, esponente di spicco di Accademia Medievale.

“La premiazione è un modo per ribadire il legame di continuità dei valori dello sport tra le generazioni. – ha detto il presidente Fabbri, mentre l’assessore Laghi ha evidenziato il ruolo dell’UNVS come di “una realtà che si occupa di mettere in risalto i valori dello sport a 365 gradi, in questo caso con una attenzione in questo caso al mondo delle rievocazioni storiche che pure hanno una importante componente sportiva”.

In questa edizione è stata festa in particolare per il Rione Verde, che nel 2025, ha rimarcato Dal Borgo “ha vissuto un anno d’oro, in cui si è aggiudicato anche il titolo nelle due sfilate storiche di Bigorda e Palio, a evidenziare il lavoro svolto da tutti i rionali”.