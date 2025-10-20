Il Valtorto sarà uno dei 60 centri in Italia ad ospitare le “comunità adolescenti”

Il Valtorto sarà uno dei 60 centri in Italia che sarà coinvolto nel progetto DesTEENazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per creare “comunità adolescenti”. Diventerà quindi uno spazio multifunzionale con servizi gratuiti dedicati alla fascia d’età 11-18 anni, con la possibilità di coinvolgere ragazzi fino ai 21 anni, pensati per promuovere l’autostima, la capacità di agire nei contesti di vita, la partecipazione, l’inclusione sociale, lo sviluppo delle competenze affettive e aiutare i ragazzi ad orientarsi per il loro futuro, sia dal punto di vista scolastico, sia nel caso non si voglia più proseguire con gli studi.