Il valore dell’impegno non ha età: Coldiretti omaggia gli associati “senior”

Il valore dell’impegno non ha età. Una giornata organizzata da Coldiretti Ravenna per rendere omaggio e ringraziare gli associati con più anni di esperienza alle spalle, andati ormai in pensione. In collaborazione con Coldiretti pensionati, 5 mila associati in provincia di Ravenna, la federazione pensionati più numerosa, è stato ideato un appuntamento a Solarolo, all’agriturismo La casetta sull’albero, per un confronto dedicato al tema dell’importanza oggi, nella comunità sociale ed economica, di chi ha scelto di andare in pensione. Sono stati oltre 50 gli associati premiati per l’impegno profuso nonostante l’età. Ad alcuni di questi è stato chiesto anche di testimoniare le rispettive esperienze. L’appuntamento è stato inoltre caratterizzato da una donazione per Traversara.