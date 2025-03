L’Assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, sarà ospite di una tavola rotonda dal titolo “il turismo che vogliamo”, in programma venerdì 28 marzo 2025 alle ore 10 presso la sede di CNA Ravenna, in occasione dell’Assemblea elettiva di CNA Turismo e Commercio e Balneari territoriale.

Sarà una prima importante occasione per confrontarsi con la nuova giunta regionale sui grandi temi che attendono il turismo romagnolo. Parteciperanno alla tavola rotonda anche Nevio Salimbeni, Responsabile di CNA Turismo e Commercio Ravenna, Laura Sillato, Presidente di CNA Turismo e Commercio Ravenna, albergatrice e operatrice balneare, Bruno Borghetti Presidente di CNA Balneari Ravenna, Anna Neri, property manager della ricettività extra-alberghiera, eChristian Bertoni, operatore agrituristico in collina.

La tavola rotonda sarà conclusa dal presidente di Cna Ravenna Matteo Leoni.

“Per noi – afferma Laura Sillato, Presidente di CNA Turismo e Commercio Ravenna – sarà un’occasione importante per chiedere lumi sulle politiche regionali e portare il nostro contributo sui vari progetti su cui siamo impegnati: dalla valorizzazione dell’extra-alberghiero di qualità (anche investendo sull’innovazione), alla scelta di mettere in primo piano le città Unesco fino al ruolo fondamentale dei territori interni e della collina nella definizione di un’offerta turistica innovativa, adeguata ai tempi e capace di ampliare la classica “cartolina” romagnola. Cercheremo anche di affrontare alcuni temi caldi: dai collegamenti carenti alla necessità di coordinamento tra gli aeroporti; fino ad un ragionamento serio che valorizzi e protegga la qualità del balneare romagnolo anche in vista delle evidenze pubbliche sugli stabilimenti balneari”.