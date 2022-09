Alla presenza del presidente dell’associazione Trofeo Lorenzo Bandini APS, Francesco Asirelli e del vice Massimiliano Penazzi è stata ufficializzata, al motorhome della scuderia statunitense Haas F1 Team a Monza, l’assegnazione del Trofeo Bandini 2022 al pilota Kevin Magnussen.

Il danese – classe 1992 – in forza al Team motorizzato Ferrari, riceverà ufficialmente la prestigiosa opera d’arte in ceramica a ricordo dell’indimenticato Lorenzo Bandini, sabato 3 dicembre 2022. “È stato un enorme piacere contare sull’accoglienza del Team Haas durante la prima giornata di preparazione sul tracciato del Gran Premio d’Italia” – ha detto il presidente Asirelli. E ha continuato: “Come comitato d’onore abbiamo deciso di premiare un pilota esperto che, nonostante la discontinuità data dall’anno di assenza sulle piste del circus, ha dimostrato di poter portare la Haas nelle prime posizioni della griglia con un gran bell’inizio di stagione. Crediamo inoltre che la consegna del nostro Premio a Kevin possa rappresentare un’ulteriore conferma della bontà del lavoro svolto da tutta la scuderia americana durante questi anni di attività”. Al momento di ufficializzazione era presente anche il Team Principal della Haas, Günther Steiner, manager e ingegnere italiano che ha seguito con attenzione la presentazione dell’evento 2022, accettando l’invito a partecipare alla cerimonia del 3 dicembre. Al momento ancora riservati i dettagli sullo svolgimento e location della manifestazione che verranno via via resi noti al grande pubblico.