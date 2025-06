In via del tutto eccezionale, il Trofeo Lorenzo Bandini è stato consegnato fuori dai confini tradizionali, per rendere omaggio a una figura storica del Circus, Helmut Marko, ex pilota, e oggi manager di lungo corso e figura importante della Red Bull Racing.

Il riconoscimento, assegnato alla carriera, è stato consegnato al Red Bull Ring, nel cuore dell’Austria, in occasione del Gp di questo fine settimana, a Spielberg e di un anniversario dal profondo valore simbolico, nel sessantesimo dalla vittoria di Lorenzo Bandini nel Gran Premio d’Austria del 1964, l’unica della sua carriera in Formula 1.

Un filo rosso ideale lega quella giornata storica alla cerimonia: Helmut Marko, austriaco e testimone diretto del tragico incidente che nel 1967 costò la vita a Lorenzo Bandini, ha ricordato con commozione quel momento. Il trofeo si fa così ponte tra due mondi: Brisighella e Faenza e Spielberg, la Romagna Faentina e il Red Bull Ring, uniti dalla passione per i motori e da una storia condivisa.

A rappresentare le municipalità di Brisighella, nonché di Faenza e Imola, che sostengono il trofeo, il vicesindaco di Faenza, Andrea Fabbri, che ha accompagnato il presidente del Trofeo Lorenzo Bandini Francesco Assirelli, incaricato della consegna ufficiale, insieme al consigliere dell’associazione Trofeo Lorenzo bandini, Federico Ranzi

Nell’occasione, il vicesindaco Fabbri ha inoltre consegnato a Helmut Marko una ceramica artistica faentina, realizzata e donata da Pantoù Ceramics – marchio di ceramica artigianale e design contemporaneo fondato nel 2020 da Ilaria Biffara e Giampaolo Santoddi – come invito simbolico a tornare presto, non solo nella sede della scuderia Visa Cash App RB, ma anche nella Residenza Municipale di Palazzo Manfredi di Faenza e tra i cittadini. Un gesto che testimonia il forte legame tra il territorio e il mondo Red Bull.

“Aver consegnato di persone, assieme al presidente Assirelli, il riconoscimento a un mito della Formula 1 – ha dichiarato Andrea Fabbri – in rappresentanza non solo il Comune di Faenza, ma anche dei colleghi di Brisighella e Imola, è stato un grande onore. Il Trofeo Lorenzo Bandini nasce a Brisighella, terra del pilota che porta il suo nome, ed è lì che deve crescere e svilupparsi. Ma Questa eccezione è per me una doppia occasione importante: da un lato per l’importanza del riconoscimento, dall’altro per il legame che unisce Faenza, la cittadina di Spielberg, Red Bull e Racing Bulls. Consegnare il premio a Helmut Marko “in casa Red Bull” ha un significato forte, che spero possa rafforzare ulteriormente il rapporto con il nostro territorio e gli investimenti di Red Bull, oggi proprietaria della più grande azienda presente nella nostra area”.

“Come assessore alla cultura e turismo del Comune di Brisighella -ha detto Karen Chiarini- credo fermamente che il Trofeo Lorenzo Bandini rappresenti un patrimonio prezioso per il nostro territorio. Questa manifestazione, che ha radici profonde nella nostra comunità e che è strettamente legato alla storia e alle tradizioni di Brisighella, non è solo un simbolo di eccellenza nel mondo delle corse, ma anche un elemento di forte identità locale. La sua presenza e il suo valore simbolico rafforzano l’immagine di Brisighella come terra di passione, storia e talento nel motorsport, contribuendo a promuovere il nostro patrimonio culturale e turistico a livello internazionale. È un onore vedere il nome di Brisighella così riconosciuto nel mondo delle corse, e continueremo a sostenere questa importante tradizione che unisce comunità, storia e passione per i motori.

“Sono contento – ha dichiarato Francesco Assirelli, presidente dell’associazione Trofeo Bandini – che la nostra realtà abbia scelto di assegnare il premio alla carriera a Helmut Marko. Ritengo che questo riconoscimento rappresenti un ulteriore passo nel rafforzamento dell’autorevolezza del Trofeo, nel mondo della Formula 1 e del motorsport. Un’opportunità che potrà portare nuova visibilità e nuove occasioni di crescita alla mia città e a tutta la Romagna”.

Il Trofeo Lorenzo Bandini, istituito per celebrare i valori di passione, talento e coraggio nel motorsport, si conferma così anche ambasciatore del territorio brisighellese e romagnolo nel mondo, e simbolo di relazioni sempre più forti tra sport, storia e comunità.