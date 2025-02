Il Treno di Dante ripartirà ? Ancora presto per dirlo

Il treno di Dante tornerà ? Al momento non si sa. Non si sa infatti neanche quando inizieranno i lavori per la messa in sicurezza della linea ferroviaria, minacciata dal maggio del 2023 da un centinaio di frane. In primavera dovrebbero essere consegnati i progetti dei lavori.

Il treno di Dante ha percorso un viaggio di poco più di 2 anni e 2 mesi (2020, 2021 e aprile e maggio 2023), accogliendo quasi 12 mila viaggiatori (11.947), coinvolgendo 13 musei del territorio, 35 ristoranti, 38 alberghi. Il progetto però aveva iniziato a strutturarsi molti anni prima, nel 2017.