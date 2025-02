Il Treno di Dante non viaggerà più

Il Treno di Dante ha smesso di viaggiare. Con un post pubblicato sui social e un messaggio sul proprio sito internet, l’iniziativa nata da una collaborazione pubblico-privato ha cessato definitivamente le attività. In realtà il Treno di Dante non era più operativo dal 2023, da quando l’alluvione ha reso incerto viaggiare lungo la linea ferroviaria Faentina, come purtroppo sanno bene i pendolari.

L’avventura dell’antico centoporte non è stata fin da subito semplice, iniziata fra molto scetticismo. Il convoglio fu voluto dalla Regione Emilia-Romagna per le celebrazioni dantesche e dovette fin dalla sua nascita fare i conti con la pandemia. Sostennero l’iniziativa imprenditori privati e il gruppo Ferrovie, mediante la propria Fondazione.