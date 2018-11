Dopo mesi di attesa e un teaser trailer proposto lo scorso luglio a Palmanova durante The Game Fortress, è stato rilasciato il trailer ufficiale di Sacrificio il fan film ambientato nell’universo di Star Wars e prodotto dall’associazione EmpiRa.

Nato da un’idea di Roby Rani e Marco Puglia, la regia del cortometraggio è stata affidata a due designer e videomaker romagnoli, Michele Lugaresi e Alessandro Randi, con la collaborazione di un cast tecnico formato da professionisti del settore. Gli attori protagonisti sono nomi già noti nel panorama cinematografico italiano: Francesco Mastrorilli, Ruth Morandini e Michael Segal.

Il cortometraggio è stato girato interamente nel territorio della provincia di Ravenna, in zone ricche di vegetazione come l’Oasi di Punta Alberete e la pineta di San Vitale, ma anche utilizzando strutture abbandonate e alcuni residuati della Seconda Guerra Mondiale.

La storia raccontata da Sacrificio aggiunge un elemento all’intricata vicenda che ha portato i piani della Morte Nera nelle mani della Ribellione e si inserisce in un lasso di tempo lasciato vuoto dal canone ufficiale: i momenti che seguono la fine dello spin-off Rogue One e l’inizio del primo film uscito nel 1977, Episodio IV: A New Hope.

Sinossi

Durante la corsa disperata di un manipolo di ribelli a bordo di una nave consolare, nel tentativo di sfuggire al signore dei Sith per raggiungere Tatooine e consegnare i piani della Morte Nera alla ribellione, la principessa Leia dovrà trovare il modo di portare a termine la delicata missione.

EmpiRa

EmpiRa è un’associazione non a scopo di lucro nata nel 2010 a Ravenna che fin dalla sua nascita si è posta l’obiettivo di offrire momenti, reali e virtuali, in cui condividere la passione per la saga di Star Wars. Nel corso degli anni ha organizzato eventi, realizzato costumi e scenografie, partecipato a iniziative, offerto notizie di prima mano e più in generale ha cercato di trasmettere a tutti i fan, grandi e piccoli, l’amore sconfinato per l’universo creato da George Lucas.