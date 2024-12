Il traffico delle crociere in Italia è destinato a salire. Nel 2025 a Ravenna previsti 224 mila passeggeri

Il traffico crocieristico del nostro Paese è destinato a salire. Lo afferma uno studio di Risposte Turismo dedicato al mare Adriatico e presentato proprio a Ravenna. Nel 2025 saranno oltre 5 milioni e 100 mila i passeggeri delle grandi navi, quasi il 4% in più rispetto al 2024. Aumenteranno anche le toccate, del 5,8%, per un totale di 3.400. Eccezion fatta per gli anni caratterizzati dal covid, ha quasi sempre portato numeri in crescita. Il valore sembrava essersi stabilizzato fra il 2012 e il 2018, ma 2019, 2023 e 2024 sono tornati a presentare un trend positivo.