Il tradizionale concerto di Ferragosto triplica: spettacoli anche il 16 e il 17

Tre serate in musica per il Ferragosto faentino, quest’anno in piazza della Libertà, di fronte al duomo. Oltre al tradizionale Ferragosto sotto le stelle, il 14 sera, con una formazione musicale in parte rinnovata, ma con un’offerta culturale invariata, Comune di Faenza, Mei e Casa della Musica, con il supporto di Confabitare, hanno organizzato altri due concerti il 16 e il 17 agosto. Venerdì Pier Giacomo Zauli e Donata Donati proporranno “Come si cantava prima di Sanremo”, sabato tornerà in scena Roger. Durante tutte e tre le serate verrà promossa la campagna di raccolta fondi a favore di Luca Lambertucci