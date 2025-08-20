Un quarto di secolo di sport, spettacolo e amicizia: il torneo di racchettoni del Coco Loco ha celebrato la sua 25ª edizione, confermandosi il più longevo della riviera romagnola. Nato dall’intuizione di Piero Roncuzzi e Massimo Amaducci, l’evento è diventato negli anni un appuntamento fisso dell’estate, capace di unire agonismo, solidarietà e fair play.

Alla premiazione era presente anche l’assessore comunale Massimo Cameliani, in rappresentanza del Comune di Ravenna, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a una manifestazione che è ormai patrimonio della comunità.

I riconoscimenti individuali hanno visto trionfare Franco Morelli (Serie A), Pino Bongiovanni (Serie B) e Davide Mazzotti (Serie C). Menzioni speciali sono andate invece ai soci fondatori Giulio Gatti, Fausto Gatti e Massimo Castelucci, per il contributo dato alla nascita e alla crescita del torneo.

Gli organizzatori hanno già dato appuntamento alla prossima estate, promettendo un’edizione ancora più speciale per continuare a scrivere la storia di questo prestigioso torneo romagnolo.