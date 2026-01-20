Domenica scorsa, il Tiro a Segno Nazionale di Ravenna ha ospitato il primo stage tecnico regionale rivolto a una selezione dei migliori atleti facenti parte dalla categoria ragazzi fino agli junior.

I giovani, provenienti da diverse città emiliano-romagnole, hanno potuto saggiare e accrescere le proprie capacità sotto la guida e la supervisione dei tecnici-allenatori del Comitato Regionale UITS, che li hanno guidati nel perfezionamento delle tecniche e di approccio psicologico al tiro in vista degli impegni regionali e nazionali del 2026.

La sezione di Ravenna, in virtù dei propri moderni impianti dotati di bersagli elettronici, ospiterà altri due incontri degli undici complessivi in programma a livello regionale, rispettivamente a marzo e settembre.