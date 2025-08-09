Dal 29 agosto all’ 8 settembre, l’area verde del Tiro a Segno Nazionale di Ravenna sarà sede della Festa dell’Unità. La disponibilità di questo spazio conferma la volontà del Tiro a Segno di aprirsi alla città, valorizzando la propria funzione sociale oltre che specificamente sportiva.

Sotto la guida del presidente Ivo Angelini e del Consiglio direttivo, l’associazione ha intrapreso da anni un percorso di rinnovamento e di confronto costruttivo con l’Amministrazione e i cittadini, lavorando anche per una più ampia riconoscibilità pubblica del proprio impegno quotidiano.

Accogliere un evento così partecipato e radicato nel territorio è, in questa direzione, un’occasione importante.

Informazioni logistiche: Ingresso da via Pag (traversa di via Trieste) e accesso pedonale o ciclabile anche dal lato canale. Parcheggio presso il Pala De André.