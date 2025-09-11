Nella bella cornice del poligono di Scwabisch Gmund – Strassdorf, sabato 6 e domenica 7 settembre si è disputata la trentanovesima edizione de “Le Tournoi de l’Amitiè”, quadrangolare di tiro a segno riconosciuto ufficialmente dalle rispettive Federazioni Sportive come gara internazionale tra rappresentative cittadine. In pedana la rappresentativa francese di La Turbie, i corsi di Bastià, la squadra di Faenza e i padroni di casa di Scwabisch Gmund (comune gemellato con Faenza). Dopo due giornate di casa è la squadra di Faenza ad imporsi grazie ad una vittoria individuale di Davide Petrazzuolo e il terzo posto di Monica Montanari, specialità pistola grosso calibro, per Petrazzuolo il secondo posto nella specialità pistola aria compressa con Jacopo Turci al terzo, nella specialità pistola sportiva i tiratori di Faenza hanno occupato il quarto, quinto e sesto posto nella classifica. La squadra di Faenza aggiudicandosi tutte le tre classifiche a squadra ha vinto il Trofeo 2025 con al secondo posto i padroni di casa e al terzo posto La Turbie. A margine della competizione si è disputata la tradizionale gara tra i presidenti dei club con la vittoria del presidente faentino Francesco Fabbri.

Facevano parte della spedizione il giovane tiratore Domenico Legorano, il presidente del tiro a segno Francesco Fabbri, il tecnico Fabrizio Turci, Maria Elena Olante e Lorena Vassura. All’arrivo la delegazione di Faenza è stata accolta dal vicesindaco di Scwabisch Gmund, Cristian Baron al quale è stata donata una ceramica artistica di Faenza. Un doveroso ringraziamento alla ditta Metalnap di Faenza per il prezioso sostegno fornito. Appuntamento al prossimo anno a Faenza per festeggiare il quarantesimo del Torneo il 4 – 5 – 6 settembre.