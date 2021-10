Battute finali per il nuovo processo d’appello per la morte di Rosa Calderoni, avvenuta l’8 aprile del 2014. Il dibattimento in corso alla Corte d’assiste di Bologna vede accusata della morte della 78enne all’ospedale di Lugo Daniela Poggiali. Si tratta del terzo processo d’appello a carico dell’infermiera, iniziato lo scorso 29 giugno, poi rinviato a settembre e arrivato ora alle battute finali.