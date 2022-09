“Venerdì 23 settembre 2022 dalle ore 18 in Piazza dell’Aquila un aperitivo insieme alle candidate, ai segretari provinciali e alle volontarie e ai volontari

Ultimi giorni per far conoscere il programma della Lista Azione Italia Viva Calenda e per consolidare una presenza, già importante, nel territorio.

Venerdì 23 settembre 2022 dalle ore 18 il Terzo Polo ravennate ha organizzato un aperitivo nella centralissima Piazza dell’Aquila, alla presenza delle candidate, dei segretari provinciali di Azione e Italia Viva e delle tante persone che in queste settimane hanno aiutato a far crescere la consapevolezza della necessità, anche nel nostro territorio, di una coalizione liberale, riformista e repubblicana.

Tanti sono stati gli incontri promossi dalla lista, e altrettanti a cui le candidate hanno partecipato, nella nostra provincia e in quelle limitrofe. Ravenna, Cervia, Ferrara, Bologna, solo per citarne alcuni, e ogni giorno nelle piazze e tra la gente, per far conoscere le linee programmatiche e raccontare i temi centrali e le priorità politiche che hanno portato la lista Azione e Italia Viva a costruire, sia a livello nazionale che locale, un’alternativa seria e credibile per l’elettorato.”