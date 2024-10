“Se é vero che il sorriso di un bambino è per un adulto un punto di crescita, é altrettanto vero che non c’è futuro senza solidarietà.

Mi associo a tutti i volontari collaboratori e a tutte le famiglie indigenti che frequentano lo Sportello del Sorriso di Via Grado 30 per ringraziare profondamente la famiglia benefattrice ravennate per avere raccolto positivamente il nostro appello consegnadoci stamattina un passeggino gemello in ottimo condizione.

In effetti qualche settimana fa, abbiamo lanciato un appello rispetto alle nascite di 29 bambini tra cui 3 gemelli, che lo sportello del sorriso accompagnerà in questo fine anno 2024.

Grazie a questa famiglia ravennate sensibile e generosa che ha scelto di rimanere anonima, riusciremo a regalare il sorriso ad una famiglia indigente benedetta da 2 gemelli.

Una volta individuata la famiglia beneficiaria tra le tre in attesa, la consegna si terrà prossimamente presso la sportello del sorriso.

Colgo l’occasione per attualizzare il nostro appello. Ci mancano altri 2 passeggini gemelli, latte in polvere o liquido, biscotti da nascituri, pannolini e omogeneizzati.

Grazie Ravenna.”